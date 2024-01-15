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Александр Медведев объяснил непристойный жест про «Спартак»

Александр Медведев: каждый понял жест про «Спартак» в силу своей испорченности
Глава «Зенита» во время общения с Клаудиньо бил ладонью по кулаку, говоря о «Спартаке». Позднее Медведев сказал, что ставил игроку задачу оформить дубль в матче с «красно-белыми», хотя за сезон бразилец забил всего четыре мяча
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг «Спорт-Экспрессу» непристойный смысл его жеста про «Спартак» в разговоре с Клаудиньо.

Как пишет «РИА Новости», «Зенит» опубликовал в YouTube-канале видео со сбора команды в ОАЭ, на котором Медведев приветствует Клаудиньо и несколько раз стучит ладонью по кулаку, упомянув «Спартак». Позднее видео было удалено.

На вопрос, что Клаудиньо должен был сделать со «Спартаком», Медведев ответил: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».

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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ. Встреча команд в 5-м туре завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.

«Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Клаудиньо забил четыре гола в 25 матчах сезона.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Александр Медведев ФК Спартак Москва
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