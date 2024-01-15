Александр Медведев объяснил непристойный жест про «Спартак»
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг «Спорт-Экспрессу» непристойный смысл его жеста про «Спартак» в разговоре с Клаудиньо.
Как пишет «РИА Новости», «Зенит» опубликовал в YouTube-канале видео со сбора команды в ОАЭ, на котором Медведев приветствует Клаудиньо и несколько раз стучит ладонью по кулаку, упомянув «Спартак». Позднее видео было удалено.
На вопрос, что Клаудиньо должен был сделать со «Спартаком», Медведев ответил: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ. Встреча команд в 5-м туре завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.
«Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.
Клаудиньо забил четыре гола в 25 матчах сезона.