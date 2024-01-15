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Испанский мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон умер после аварии на «Дакаре»
Карлес Фалькон попал в серьезную аварию 7 января, его смогли реанимировать на месте и отвезли в больницу, где он позднее скончался. У него было несколько переломов, в том числе позвоночника, и отек мозга
Карлес Фалькон
Карлес Фалькон (Фото: Страница TwinTrail Racing Team в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после аварии на втором этапе «Дакара» в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Фалькон попал в аварию 7 января в концовке спецучастка. При падении он сильно ударился головой, его смогли реанимировать на месте, а потом доставили в больницу на вертолете.

Как пишет Motorsport, у Фалькона диагностировали перелом позвонка, пяти ребер, левого запястья и ключицы, отек мозга.

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«Медицинская бригада подтвердила, что неврологические поражения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, были необратимы», — сообщили в команде.

Фалькону было 45 лет, он участвовал в «Дакаре» второй раз.

«Дакар» завершится 19 января.

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Российские гонщики,  кроме сменивших спортивное гражданство, второй год подряд не участвуют в «Дакаре». 

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Анна Сатдинова
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