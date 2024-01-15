Испанский мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»
Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после аварии на втором этапе «Дакара» в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Фалькон попал в аварию 7 января в концовке спецучастка. При падении он сильно ударился головой, его смогли реанимировать на месте, а потом доставили в больницу на вертолете.
Как пишет Motorsport, у Фалькона диагностировали перелом позвонка, пяти ребер, левого запястья и ключицы, отек мозга.
«Медицинская бригада подтвердила, что неврологические поражения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, были необратимы», — сообщили в команде.
Фалькону было 45 лет, он участвовал в «Дакаре» второй раз.
«Дакар» завершится 19 января.
Российские гонщики, кроме сменивших спортивное гражданство, второй год подряд не участвуют в «Дакаре».