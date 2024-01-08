Немецкого гонщика Бюлера увезли в больницу на вертолете после аварии на «Дакаре»

Немецкого гонщика увезли в больницу на вертолете после аварии на «Дакаре»

Немец Себастьян Бюлер шел 14-м после двух этапов, но на завершающем отрезке спецучастка попал в аварию. Оказавшим ему помощь гонщикам компенсируют потраченное время

Себастьян Бюлер (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Немецкий мотогонщик команды Hero Себастьян Бюлер попал в аварию на третьем этапе ралли «Дакар», которое проходит в Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба соревнований.

После 360 км спецучастка Бюлер упал с мотоцикла. Гонщик был в сознании и мог двигаться, но жаловался на боли в нижней части спины. Его увезли в больницу на вертолете.

Двум гонщикам, которые остановились, чтобы помочь Бюлеру, на финише компенсируют потерянное время.

Бюлер участвует в «Дакаре» с 2019 года, в дебютном ралли он стал третьим среди новичков, в 2020-м досрочно завершил соревнования из-за проблем с мотором, спустя год вошел в топ-15, в 2022-м пропустил гонку из-за травмы, а в прошлом году показал второй результат на одном из этапов.

В этом году Бюлер шел 14-м после двух первых этапов.

Российские пилоты (кроме сменивших спортивное гражданство) второй год подряд не участвуют в «Дакаре» из-за требований международной федерации (FIA) к нейтральному статусу.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Ралли завершится 19 января.