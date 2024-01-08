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Немецкого гонщика увезли в больницу на вертолете после аварии на «Дакаре»

Немецкого гонщика Бюлера увезли в больницу на вертолете после аварии на «Дакаре»
Немец Себастьян Бюлер шел 14-м после двух этапов, но на завершающем отрезке спецучастка попал в аварию. Оказавшим ему помощь гонщикам компенсируют потраченное время
Себастьян Бюлер
Себастьян Бюлер (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Немецкий мотогонщик команды Hero Себастьян Бюлер попал в аварию на третьем этапе ралли «Дакар», которое проходит в Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба соревнований.

После 360 км спецучастка Бюлер упал с мотоцикла. Гонщик был в сознании и мог двигаться, но жаловался на боли в нижней части спины. Его увезли в больницу на вертолете.

Двум гонщикам, которые остановились, чтобы помочь Бюлеру, на финише компенсируют потерянное время.

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Фото:Телеграм-канал команды «КАМАЗ-мастер»

Бюлер участвует в «Дакаре» с 2019 года, в дебютном ралли он стал третьим среди новичков, в 2020-м досрочно завершил соревнования из-за проблем с мотором, спустя год вошел в топ-15, в 2022-м пропустил гонку из-за травмы, а в прошлом году показал второй результат на одном из этапов.

В этом году Бюлер шел 14-м после двух первых этапов.

Российские пилоты (кроме сменивших спортивное гражданство) второй год подряд не участвуют в «Дакаре» из-за требований международной федерации (FIA) к нейтральному статусу.

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Ралли завершится 19 января.

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Анна Сатдинова
ралли «Дакар»
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