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Чемпион мира среди юниоров Мозалев перешел в группу Тутберидзе

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Тутберидзе
Источник ТАСС рассказал, что Андрей Мозалев ушел из группы Кирилла Давыденко из-за конфликтов. Тренер подтвердил прекращение сотрудничества с фигуристом и пожелал ему удачи
Андрей Мозалев
Андрей Мозалев (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бронзовый призер чемпионата России в сезоне 2021/22, чемпион мира среди юниоров 2020 года Андрей Мозалев ушел из группы Кирилла Давыденко, у которого тренировался всю карьеру, к Этери Тутберидзе. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Тренер подтвердил прекращение сотрудничества и пожелал Мозалеву удачи, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник ТАСС рассказал, что у 20-летнего фигуриста и Давыденко в последнее время не раз возникали конфликтные ситуации.

РБК обратился за комментарием к Этери Тутберидзе, Андрею Мозалеву, Кириллу Давыденко и генеральному директору ФФККР Александру Когану.

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В понедельник Мозалев провел первую тренировку в новой команде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала переход Мозалева неожиданным. «Это перспективный мальчик, мне он нравится, а чем ему может помочь Тутберидзе, я пока не знаю», — сказала она ТАСС.

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Мозалев в сезоне 2021/22 стал четвертым на чемпионате Европы и 19-м на Олимпиаде в Пекине. В этом сезоне фигурист занимал третье и четвертое места на этапах Гран-при России, а на чемпионате России был одиннадцатым.

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Анна Сатдинова, Елена Степанова Елена Степанова
фигурное катание Этери Тутберидзе
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