Чемпион мира среди юниоров Мозалев перешел в группу Тутберидзе

Источник ТАСС рассказал, что Андрей Мозалев ушел из группы Кирилла Давыденко из-за конфликтов. Тренер подтвердил прекращение сотрудничества с фигуристом и пожелал ему удачи

Андрей Мозалев (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бронзовый призер чемпионата России в сезоне 2021/22, чемпион мира среди юниоров 2020 года Андрей Мозалев ушел из группы Кирилла Давыденко, у которого тренировался всю карьеру, к Этери Тутберидзе. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Тренер подтвердил прекращение сотрудничества и пожелал Мозалеву удачи, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник ТАСС рассказал, что у 20-летнего фигуриста и Давыденко в последнее время не раз возникали конфликтные ситуации.

РБК обратился за комментарием к Этери Тутберидзе, Андрею Мозалеву, Кириллу Давыденко и генеральному директору ФФККР Александру Когану.

В понедельник Мозалев провел первую тренировку в новой команде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала переход Мозалева неожиданным. «Это перспективный мальчик, мне он нравится, а чем ему может помочь Тутберидзе, я пока не знаю», — сказала она ТАСС.

Мозалев в сезоне 2021/22 стал четвертым на чемпионате Европы и 19-м на Олимпиаде в Пекине. В этом сезоне фигурист занимал третье и четвертое места на этапах Гран-при России, а на чемпионате России был одиннадцатым.