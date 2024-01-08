Тарасова фразой «они еще никто» оценила дуэт дочки Тутберидзе и Смолкина
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который будет выступать за Грузию на чемпионате Европы, пока ничего не добился в фигурном катании.
Дочь Тутберидзе и ее партнер с этого сезона перешли в сборную Грузии и выступят на европейском первенстве в литовском Каунасе, которое пройдет 10–14 января.
«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — сказала Тарасова.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала телеканалу, что считает переход фигуристов под флаг Грузии вынужденным решением. «Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию — все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», — отметила Роднина.
Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила «РИА Новости», что рассчитывает на попадание Дэвис и Смолкина в призеры чемпионата Европы. «Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится», — отметила она.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (ISU) с марта 2022 года.
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На прошлом чемпионате Европы в женском одиночном катании победила Анастасия Губанова, которая в 2021 году перешла из сборной России в команду Грузии.
Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.
Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.