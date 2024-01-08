Тарасова фразой «они еще никто» оценила дуэт дочки Тутберидзе и Смолкина

Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют

Чемпионат Европы станет для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина первым крупным соревнованием после ухода в сборную Грузии. Татьяна Тарасова считает, что от дуэта пока только шумиха в прессе, но в грузинской федерации от них ждут медалей

Глеб Смолкин и Диана Дэвис (Фото: Ma Ning / XinHua / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который будет выступать за Грузию на чемпионате Европы, пока ничего не добился в фигурном катании.

Дочь Тутберидзе и ее партнер с этого сезона перешли в сборную Грузии и выступят на европейском первенстве в литовском Каунасе, которое пройдет 10–14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — сказала Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала телеканалу, что считает переход фигуристов под флаг Грузии вынужденным решением. «Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию — все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», — отметила Роднина.

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила «РИА Новости», что рассчитывает на попадание Дэвис и Смолкина в призеры чемпионата Европы. «Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится», — отметила она.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (ISU) с марта 2022 года.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

На прошлом чемпионате Европы в женском одиночном катании победила Анастасия Губанова, которая в 2021 году перешла из сборной России в команду Грузии.

Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.