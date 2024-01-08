 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Тарасова фразой «они еще никто» оценила дуэт дочки Тутберидзе и Смолкина

Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют
Чемпионат Европы станет для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина первым крупным соревнованием после ухода в сборную Грузии. Татьяна Тарасова считает, что от дуэта пока только шумиха в прессе, но в грузинской федерации от них ждут медалей
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
Глеб Смолкин и Диана Дэвис (Фото: Ma Ning / XinHua / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который будет выступать за Грузию на чемпионате Европы, пока ничего не добился в фигурном катании.

Дочь Тутберидзе и ее партнер с этого сезона перешли в сборную Грузии и выступят на европейском первенстве в литовском Каунасе, которое пройдет 10–14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — сказала Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала телеканалу, что считает переход фигуристов под флаг Грузии вынужденным решением. «Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию — все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», — отметила Роднина.

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила «РИА Новости», что рассчитывает на попадание Дэвис и Смолкина в призеры чемпионата Европы. «Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют, тогда все получится», — отметила она.

В России ужесточат позицию по переходам фигуристов в другие сборные
Спорт
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (ISU) с марта 2022 года.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

На прошлом чемпионате Европы в женском одиночном катании победила Анастасия Губанова, которая в 2021 году перешла из сборной России в команду Грузии.

Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристок, в том числе Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Ирина Роднина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Рэперу Vacio с «голой вечеринки» вручили повестку в военкомат Общество, 16:05
Тарасова фразой «они еще никто» оценила дуэт дочки Тутберидзе и Смолкина Спорт, 15:53
Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы Бизнес, 15:21
Стали известны сроки начала нового сезона в РПЛ и Кубке России Спорт, 15:12
Абрамченко заявила о деградации торговли России с Европой Экономика, 15:03
Третьяк назвал города, где в мае пройдет серия матчей Россия — Белоруссия Спорт, 14:42
В Белоруссии экскаватор с машинистом ушел под воду вместе с частью моста Общество, 14:42
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Украинские футболисты призвали Макрона не пустить россиян на Олимпиаду Спорт, 14:20
Вильфанд пообещал москвичам вторжение холодных масс после пика тепла Общество, 14:04
В «Аталанте» назвали невероятной форму Миранчука в последних играх Спорт, 13:59
Хинштейн заявил о проверке пожелавшего онкологии сотруднику генерала МЧС Общество, 13:56
Акции Boeing упали на 9% после приостановки полетов модели 737 MAX 9 Инвестиции, 13:55
Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея Технологии и медиа, 13:47 
ТАСС назвал трех офицеров ФСБ, подозреваемых во взятках на ₽5 млрд Политика, 13:31