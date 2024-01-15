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Российский теннисист Карацев выбыл на полгода из-за травмы
Тарпищев: Карацев выбыл на полгода из-за травмы колена
Аслан Карацев получил тяжелую травму колена в Брисбене 2 января. В ближайшие дни ему предстоит операция
Аслан Карацев
Четвертая ракетка России Аслан Карацев на этой неделе перенесет операцию, ему потребуется полгода на восстановление, сообщил ТАСС глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Карацев 2 января травмировал колено в первом круге турнира в австралийском Брисбене и покинул корт на инвалидной коляске.
Тарпищев отметил, что ему «очень обидно» из-за травмы игрока.
Карацев занимает 39-е место в мировом рейтинге, за карьеру он выиграл три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Также на его счету серебро Олимпиады в Токио в миксте с Еленой Весниной.
Соревнования в Брисбене были первым индивидуальным турниром в новом сезоне ATP. Победителем турнира стал болгарин Григор Димитров.