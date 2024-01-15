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Российский теннисист Карацев выбыл на полгода из-за травмы

Тарпищев: Карацев выбыл на полгода из-за травмы колена
Аслан Карацев получил тяжелую травму колена в Брисбене 2 января. В ближайшие дни ему предстоит операция
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Четвертая ракетка России Аслан Карацев на этой неделе перенесет операцию, ему потребуется полгода на восстановление, сообщил ТАСС глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Карацев 2 января травмировал колено в первом круге турнира в австралийском Брисбене и покинул корт на инвалидной коляске.

Тарпищев отметил, что ему «очень обидно» из-за травмы игрока.

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Карацев занимает 39-е место в мировом рейтинге, за карьеру он выиграл три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Также на его счету серебро Олимпиады в Токио в миксте с Еленой Весниной.

Соревнования в Брисбене были первым индивидуальным турниром в новом сезоне ATP. Победителем турнира стал болгарин Григор Димитров.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Аслан Карацев Шамиль Тарпищев
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