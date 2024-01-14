Джокович победил 18-летнего Прижмича в четырех сетах на Australian Open

Джокович в четырех сетах победил 18-летнего хорвата на Australian Open

Новак Джокович выиграл 29-й матч подряд на турнире в Мельбурне, победив Дино Прижмича в первом круге. Серб назвал хорвата потрясающим игроком, который заставил его побегать

Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв 18-летнего хорвата Дино Прижмича в четырехсетовом матче.

Прижмич, 178-я ракетка мира, впервые попал в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию.

Джокович одержал победу со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В концовке хорвату удалось отыграть шесть матчболов у 36-летнего соперника.

«Он заслужил все аплодисменты, все похвалы, которые он получил сегодня, — сказал Джокович после матча, назвав Прижмича потрясающим и зрелым игроком. — Сегодня вечером он действительно заставил меня бежать за моими деньгами».

Следующим соперником серба будет один из двух австралийских игроков — Алексей Попырин или Марк Полманс (wild card).

Джокович — десятикратный чемпион Australian Open.

Джокович выиграл 29 последних матчей на Australian Open, где в общей сложности одержал 90 побед при восьми проигрышах.