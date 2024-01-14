Джокович в четырех сетах победил 18-летнего хорвата на Australian Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв 18-летнего хорвата Дино Прижмича в четырехсетовом матче.
Прижмич, 178-я ракетка мира, впервые попал в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию.
Джокович одержал победу со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В концовке хорвату удалось отыграть шесть матчболов у 36-летнего соперника.
«Он заслужил все аплодисменты, все похвалы, которые он получил сегодня, — сказал Джокович после матча, назвав Прижмича потрясающим и зрелым игроком. — Сегодня вечером он действительно заставил меня бежать за моими деньгами».
Следующим соперником серба будет один из двух австралийских игроков — Алексей Попырин или Марк Полманс (wild card).
Джокович — десятикратный чемпион Australian Open.
Джокович выиграл 29 последних матчей на Australian Open, где в общей сложности одержал 90 побед при восьми проигрышах.