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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС опубликовала видео с тремя заложниками, которых взяли в плен в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

На видео запечатлены 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский. Они представляются и просят израильское правительство вернуть их домой.

Когда был снят ролик, неизвестно. ХАМАС заявил, что сообщит о судьбе троих заложников сегодня.

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Ноа Аргамани была захвачена в плен в ходе нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль в кибуце Реим. В интернете распространилось видео, на котором член палестинской группировки увозит ее на мотоцикле в сектор Газа.

Как пишет The Jerusalem Post, мать Ноа Аргамани, Лироа, больна раком. Она просит освободить дочь, чтобы она смогла увидеть ее до своей смерти.

Йоси Шараби был похищен ХАМАС из кибуца Беэри. Его жена и трое детей пережили нападение, они скрывались от членов группировки восемь часов. Жена и дочери брата Йоси Шараби были убиты, судьба брата неизвестна.

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Итай Свирский также был взят в заложники в Беэри, он приехал в кибуц на выходные. В ходе нападения он прятался вместе с матерью: когда их нашли, женщину убили. Отец Итая Свирского, живший в другом доме, также погиб.

ХАМАС опубликовал видео вскоре после завершения митинга возле Тель-Авивского музея изобразительных искусств, приуроченному к ста дням после начала войны Израиля с ХАМАС, отмечает Ynet. В демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, в том числе родственники заложников. Митинг продолжался более 24 часов.

На митинг пришел президент Израиля Ицхак Герцог. В обращении к родственникам заложников он назвал долгом властей возвращение похищенных домой и восстановление безопасности для всех граждан страны. Он также выступил на английском языке и заявил, что вопрос о заложниках «не должен выпадать из общественной и мировой повестки дня до тех пор, пока не будет освобожден последний из похищенных».

По последним данным израильской стороны, ХАМАС все еще удерживает 136 заложников. Представитель военного крыла группировки Абу Обейда 14 января заявил, что переговоры об освобождении похищенных «бессмысленны до прекращения огня» в секторе Газа.

Теги
заложники ХАМАС Израиль митинг Ицхак Герцог
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