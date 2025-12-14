Ардашев опередил Большунова в гонке преследования на этапе Кубка России
Лидер Кубка России Сергей Ардашев победил в гонке преследования на 15 км на этапе соревнований в Чусовом (Пермский край) с результатом 36 минут 11,6 секунды.
Второй результат у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова (отставание — 35,2 секунды), третьим стал Артем Мальцев (+1.09,6).
Ардашев ранее сообщил, что не смог получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Женскую гонку преследования на 10 км выиграла олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова — 26 минут 32,4 секунды. Она на 26,6 секунды опередила Алину Пеклецову и более чем на минуту — Евгению Крупицкую.
Ранее в Чусовом Ардашев и Степанова стали победителями спринтерских гонок.
Следующий этап Кубка пройдет в Ижевске 19–21 декабря.
