В ФХР объяснили снятие Китая с Кубка «Первого канала» запретом властей

Роман Ротенберг заявил, что в ФХР не знают о «конкретном» запрете китайцам на игру с россиянами. Сборную Китая на турнире заменила команда «Звезды и ВХЛ»

Сборная Китая на Олимпиаде 2022 года (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сборная Китая снялась с Кубка «Первого канала» из-за позиции своего Министерства спорта. Слова Ротенберга приводит «РИА Новости».

Кубок «Первого канала» стартует 14 декабря в Санкт-Петербурге. О снятии китайцев стало известно 29 ноября, их заменит команда «Звезды и ВХЛ».

«Чемпионат» со ссылкой на источник писал, что в Китае не разрешили играть в Кубке натурализованным игрокам клуба КХЛ «Куньлунь», а без них команда будет проигрывать с двузначным счетом. На Олимпиаде в Пекине сборная Китая состояла из игроков базирующегося в Мытищах клуба.

«Сборная Китая ссылается на Министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали», — сказал Ротенберг, отметив, что ФХР не известно о наличии конкретного запрета на игру с россиянами.

По словам Ротенберга, для ФХР было важно участие в турнире большого числа сборных. «У них (китайцев) сильная сборная, это видно по «Куньлуню», который обыгрывает лидеров КХЛ», — сказал тренер.

В Кубке «Первого канала» сыграют также сборные Белоруссии и Казахстана.

В начале ноября стало известно, что китайские спортсмены по просьбе международной федерации (IBU) не выступят в Международной лиге клубного биатлона, организаторами которой стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.