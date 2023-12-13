В ФХР объяснили снятие Китая с Кубка «Первого канала» запретом властей
Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сборная Китая снялась с Кубка «Первого канала» из-за позиции своего Министерства спорта. Слова Ротенберга приводит «РИА Новости».
Кубок «Первого канала» стартует 14 декабря в Санкт-Петербурге. О снятии китайцев стало известно 29 ноября, их заменит команда «Звезды и ВХЛ».
«Чемпионат» со ссылкой на источник писал, что в Китае не разрешили играть в Кубке натурализованным игрокам клуба КХЛ «Куньлунь», а без них команда будет проигрывать с двузначным счетом. На Олимпиаде в Пекине сборная Китая состояла из игроков базирующегося в Мытищах клуба.
«Сборная Китая ссылается на Министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали», — сказал Ротенберг, отметив, что ФХР не известно о наличии конкретного запрета на игру с россиянами.
По словам Ротенберга, для ФХР было важно участие в турнире большого числа сборных. «У них (китайцев) сильная сборная, это видно по «Куньлуню», который обыгрывает лидеров КХЛ», — сказал тренер.
В Кубке «Первого канала» сыграют также сборные Белоруссии и Казахстана.
В начале ноября стало известно, что китайские спортсмены по просьбе международной федерации (IBU) не выступят в Международной лиге клубного биатлона, организаторами которой стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.
Первый матч «Россия 25» проведет 14 декабря против команды «Звезды и ВХЛ». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «России 25» в основное время с коэффициентом 1,40, на победу соперников — с коэффициентом 6,30.
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