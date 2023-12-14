Футбольные клубы потратили рекордные $888,1 млн на агентов в 2023 году
Футбольные клубы за 2023 год потратили $888,1 млн на агентские комиссии, что на 42,5% больше, чем в предыдущем году, и является рекордом. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Больше всего агентам заплатили в Англии — более $280 млн, на втором месте саудовские клубы — $86 млн.
Количество международных переходов при посредничестве агентов достигло в этом году 3353, что также является рекордом.
В женском футболе клубы впервые потратили на агентов более $1 млн.
Агенты выступали против новых правил ФИФА, которые ограничивают их комиссию и требуют сдачи экзамена для получения лицензии, но в июле проиграли апелляцию, пишет Reuters. При этом Футбольная ассоциация Англии решила, что новые правила ФИФА нарушат британское законодательство о конкуренции.
ФИФА получила почти 20 тыс. заявок на агентские лицензии, экзамен сдали только 32,6% из 9207 человек.
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