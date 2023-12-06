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Спорт ,  
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В МИДе заявили, что в ФИФА нацелены на разрушение футбола в России

МИД: международные чиновники нацелены на разрушение футбола в России
Мария Захарова отметила, что международные футбольные чиновники должны развивать этот вид спорта, а не разрушать
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Международные спортивные чиновники нацелены на разрушение футбола в России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя недопуск сборной России к жеребьевке Лиги наций 2024–2025 годов.

«Убеждены, что заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», — заявила Захарова.

«Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всем без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям, — добавил она. — Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных спортивных соревнованиях и мероприятиях», — сообщила Захарова.

УЕФА и ФИФА отстранил российские команды от участия в любых международных турнирах под эгидой своих организаций. По этой причине сборная России уже была исключена из стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022, Лиги наций-2022/23 и квалификации чемпионата Европы-2024.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Футбол сборная России по футболу ФИФА УЕФА

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