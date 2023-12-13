«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории

«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории

«Манчестер Юнайтед» не сыграет в весенней части еврокубков впервые с сезона 2014/15

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф.

Мяч забил Кингсли Коман (71).

«Бавария» не проигрывает на групповых этапах Лиги чемпионов уже 40 матчах подряд. Последнее поражение мюнхенцы потерпели в сентябре 2017 года, когда со счетом 0:3 уступили «Пари Сен-Жермен».

В первых пяти матчах в группе МЮ набрали лишь четыре очка (победа, ничья и три поражения). «Манчестер Юнайтед» выходил в плей-офф Лиги чемпионов при победе над «Баварией» и ничейном результате в матче «Копенгаген» — «Галатасарай». В итоге «Копенгаген» одержал победу со счетом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в групповом раунде и набрал четыре очка, что является худшим результатом клуба в истории. Прежний антирекорд держался с сезона 2005/06 — шесть очков.

Английская команда пропустила 15 мячей — это худший результат группового раунда. Столько же пропустил бельгийский «Антверпен», который проведет свой последний матч 13 декабря.

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе и не сыграет в весенней части еврокубков. Последний раз такое случалось в сезоне 2014/15, когда клуб вообще не играл в еврокубках. В сезоне 2005/06 клуб не вышел в евровесну, заняв последнее место в группе с «Вильярреалом», «Бенфикой» и «Лиллем».

В группе В голландский ПСВ дома сыграл вничью с английским «Арсеналом» (1:1) и вышел в плей-офф со второго места. Первую строчку занял «Арсенал». В другом матче группы французский «Ланс» дома обыграл испнаскую «Севилью», которая в итоге заняла последнее место. В матче гол забил защитник «Севильи» Серхио Рамос. Он стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов. На его счету 17 голов.

В группе С берлинский «Унион» дома проиграл мадридскому «Реал» со счетом 2, заняв последнее место. «Реал» досрочно обеспечил себе первое место, «Наполи» — второе. Португальская «Брага» заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.

В группе D португальская «Бенфика» в гостях обыграла австрийский «Зальцбург» со счетом 3:1 и вышла в плей-офф Лиги Европы. Полузащитник гостей Анхель ди Мария забил гол прямым ударом с углового.

Испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» занял последнее, четвертое место.