В оргкомитете Олимпиады заявили, что готовы принять россиян в Париже

Тони Эстанге заявил, что уважает решение МОК о допуске россиян. Он добавил, что их будут рады видеть в Париже при условии соблюдения всех требований по допуску

Тони Эстанге (Фото: Reuters / Stephanie Lecocq)

Глава организационного комитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге заявил, что на Игры приедут «очень маленькие» делегации российских и белорусских спортсменов, но их участию будут рады. Слова Эстанге приводит Insidethegames.

Эстанге отметил, что оргкомитет Игр уважает решение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«Мы будем приветствовать этих спортсменов для участия в Играх в рамках указанных правил, поэтому никаких флагов, никаких гимнов, никаких официальных лиц, никаких командных видов спорта. Так что эти делегации будут очень маленькими, но им будут рады», — сказал глава оргкомитета.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Количество российских спортсменов, которые могут поехать в Париж, пока неизвестно. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что с условиями МОК согласятся лишь единичные спортсмены.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал проанализировать критерии МОК на предмет того, не пытается ли он оставить Россию на Играх без самых сильных спортсменов и тем самым «показать, что российский спорт загибается».

Среди критериев МОК — отсутствие активной поддержки специальной военной операции на Украине и связей с силовыми структурами, участие только в индивидуальных видах. При этом во многих видах спорта россияне не успели отобраться на Олимпиаду из-за отстранения от международных стартов.