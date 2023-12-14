Томас Бах отверг призывы к бойкоту из-за допуска россиян на Олимпиаду в Париже

Глава МОК ответил на призывы к бойкоту из-за допуска россиян на Олимпиаду

Томас Бах заявил, что у несогласных могут быть свои политические взгляды, но спортсменов из-за них наказывать нельзя. С решением МОК не согласились как противники участия россиян в Играх, так и Олимпийский комитет России

Томас Бах (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент МОК Томас Бах выступил против бойкота Олимпиады из-за допуска на нее российских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом он заявил Би-би-си.

Бах сказал, что несогласным странам «разрешено иметь разные политические взгляды».

При этом глава МОК напомнил, что отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, а конфликт между Россией и Украиной только один из 28 происходящих в мире на сегодняшний день.

11 декабря, после решения МОК допустить россиян на Олимпиаду, главы стран Балтии призвали отменить это решение, а президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил странам-единомышленникам «хорошо скоординированный» бойкот.

12 декабря глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, оценивая критерии допуска на Игры, признал, что с ними согласятся лишь отдельные спортсмены.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что если МОК решил своими требованиями «обесточить» сборную России, то Минспорту и ОКР нужно принять «взвешенное решение» по поводу Олимпиады.