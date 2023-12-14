Глава МОК ответил на призывы к бойкоту из-за допуска россиян на Олимпиаду
Президент МОК Томас Бах выступил против бойкота Олимпиады из-за допуска на нее российских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом он заявил Би-би-си.
Бах сказал, что несогласным странам «разрешено иметь разные политические взгляды».
При этом глава МОК напомнил, что отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, а конфликт между Россией и Украиной только один из 28 происходящих в мире на сегодняшний день.
11 декабря, после решения МОК допустить россиян на Олимпиаду, главы стран Балтии призвали отменить это решение, а президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил странам-единомышленникам «хорошо скоординированный» бойкот.
12 декабря глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, оценивая критерии допуска на Игры, признал, что с ними согласятся лишь отдельные спортсмены.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что если МОК решил своими требованиями «обесточить» сборную России, то Минспорту и ОКР нужно принять «взвешенное решение» по поводу Олимпиады.
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