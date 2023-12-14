Глава НХЛ отказался называть переездом смену арены клубом Овечкина

Владелец «Кэпиталз» и губернатор Вирджинии договорились о переезде клуба на новую арену, которая будет построена менее чем в 10 км от нынешней к 2028 году. Гэри Беттмэн заявил, что это будет «невероятный опыт» для фанатов

Александр Овечкин (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн считает, что возможную смену арены «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, нельзя назвать полноценным переездом, поскольку новый стадион будет недалеко от нынешнего. Комментарий Беттмэна приводит пресс-служба лиги.

«Нам нравится расположение наших франшиз. Я знаю, что ходят слухи о том, что «Вашингтону» предложили приехать в Вирджинию, это в 4 милях от их нынешней арены. Вот и все», — сказал Беттмэн.

По его словам, это может быть «прекрасной возможностью» для болельщиков получить новый невероятный опыт благодаря использованию современных технологий на стадионе.

В среду, 13 декабря, владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявили, что достигли соглашения о переезде клуба на арену, которая будет построена к 2028 году в Александрии — на противоположном от Вашингтона берегу реки Потомак.

Стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Вместе с «Кэпиталз» на новую арену должна переехать команда НБА «Вашингтон Уизардс».

Леонсис считает, что, несмотря на проведение игр в Вирджинии, клубы останутся частью столичного сообщества.

«Кэпиталз» с 1997 года играет на Capital One Arena, на которой после переезда останется команда женской НБА «Вашингтон Мистикс».