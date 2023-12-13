В США сообщили о возможном переезде клуба Овечкина в 2028 году
Новая арена для клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, может быть построена в штате Вирджиния уже к 2028 году, сообщает ABC7 News.
В среду, 13 декабря, владелец «Кэпиталз», а также клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис примет участие во встрече с губернатором штата Гленном Янгкиным, чтобы обсудить «замечательный проект экономического развития» в Потомак-Ярд (город Александрия), где и планируется построить новый стадион.
Ранее местные законодатели поддержали предложение о создании спортивного центра, который будет находиться в 10 км от Вашингтона. Проекту еще требуется одобрение генассамблеи штата и городского совета Александрии.
Ожидается, что работы могут начаться в 2025 году, а команды переедут в 2028 году.
В настоящее время «Кэпиталз» играет на Capital One Arena в центре Вашингтона.
Ближайший матч клуб Овечкина проведет с «Филадельфия Флайерз» 15 декабря (3:00 мск). Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу любой из команд в основное время с коэффициентом 2,45.
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