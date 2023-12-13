ABC7 News: «Вашингтон» Овечкина может переехать в Вирджинию в 2028 году

В США сообщили о возможном переезде клуба Овечкина в 2028 году

В 10 км от столицы США планируется построить спортивный центр с новой ареной, которую могут занять вашингтонские клубы НХЛ и НБА. Губернатор Вирджинии считает проект «замечательным», строительство может начаться в 2025 году

Александр Овечкин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Новая арена для клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, может быть построена в штате Вирджиния уже к 2028 году, сообщает ABC7 News.

В среду, 13 декабря, владелец «Кэпиталз», а также клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис примет участие во встрече с губернатором штата Гленном Янгкиным, чтобы обсудить «замечательный проект экономического развития» в Потомак-Ярд (город Александрия), где и планируется построить новый стадион.

Ранее местные законодатели поддержали предложение о создании спортивного центра, который будет находиться в 10 км от Вашингтона. Проекту еще требуется одобрение генассамблеи штата и городского совета Александрии.

Ожидается, что работы могут начаться в 2025 году, а команды переедут в 2028 году.

В настоящее время «Кэпиталз» играет на Capital One Arena в центре Вашингтона.