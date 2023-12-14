«ПСЖ» вышел из группы Лиги чемпионов после поражения прямого конкурента
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «ПСЖ» в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Парижский клуб вышел в плей-офф турнира.
Мяч в составе дортмундцев забил Карим Адейеми. Счет сравнял Уоррен Заир-Эмери. Парижане ближе к концу игры вышли вперед, благодаря голу Килиана Мбаппе. Однако арбитр Гленн Нюберг отменил гол из-за офсайда.
«ПСЖ» мог не выйти из группы, поскольку после первого тайма в параллельном матче группы «Ньюкасл» обыгрывал «Милан» со счетом 1:0. Но итальянский клуб сумел перевернуть ход во втором тайме и одержал итоговую победу со счетом 2:1.
Остальные матчи закончились следующим образом:
«РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» — 2:1;
«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» — 2:3;
«Антверпен» — Барселона 3:2;
«Атлетико» — «Лацио» — 2:0;
«Ньюкасл» — «Милан» — 1:2;
«Порту» — «Шахтер» (Донецк) — 5:3.
«Селтик» — «Фейеноорд» — 2:1.
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