Дубль экс-игрока «Спартака» принес сборной Узбекистана победу над Египтом
Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Египта со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Эль-Айне в ОАЭ.
Дубль сделал полузащитник Остон Урунов (4-я и 43-я минуты).
24-летний Урунов известен в России по выступлениям за «Уфу», «Урал» и московский «Спартак» (2020–2022). C 2024 года полузащитник играет за иранский «Персеполис».
В сборной Узбекистана на счету Урунова теперь 38 матчей и 10 голов.
Сборные Узбекистана и Египта уже отобрались на чемпионат мира 2026 года. При этом узбекистанцы впервые в своей истории сыграют в финальной части мирового первенства. Главным тренером команды с октября является чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро.
