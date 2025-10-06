Сборная Узбекистана поедет на ЧМ-2026 с Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро стал тренером пробившейся на ЧМ-2026 сборной Узбекистана

Итальянец будет готовить сборную Узбекистана к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике

Фабио Каннаваро (Фото: Spada / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана и будет готовить ее к чемпионату мира, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В тренерский штаб Каннаваро вошли Эудженио Альбарелла, Троизе Франческо и Антонио Кименти.

Сборная Узбекистана в июне впервые завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике.

В сборной Узбекистана играют, в частности, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).

Каннаваро работал с «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Китая, а также саудовским «Ан-Насром», итальянскими «Беневенто» и «Удинезе», загребским «Динамо».