Сборная Узбекистана поедет на ЧМ-2026 с Фабио Каннаваро
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана и будет готовить ее к чемпионату мира, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
В тренерский штаб Каннаваро вошли Эудженио Альбарелла, Троизе Франческо и Антонио Кименти.
Сборная Узбекистана в июне впервые завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике.
В сборной Узбекистана играют, в частности, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).
Каннаваро работал с «Гуанчжоу», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Китая, а также саудовским «Ан-Насром», итальянскими «Беневенто» и «Удинезе», загребским «Динамо».
