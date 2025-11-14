Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче

«Сочи» победил со счетом 5:1. Сборная Перу на этой неделе сыграла вничью со сборной России в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Футболисты «Сочи» разгромили в товарищеском матче сборную Перу со счетом 5:1.

Команды сыграли три тайма по 25 минут. Матч прошел в закрытом режиме на тренировочной базе «Сочи».

В составе «Сочи» отличились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, автогол на счету Фабио Грубера.

Команда Перу, которая занимает 49-е место в рейтинге ФИФА, 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной России со счетом 1:1.

«Сочи» после 15 туров занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ.