Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче
Футболисты «Сочи» разгромили в товарищеском матче сборную Перу со счетом 5:1.
Команды сыграли три тайма по 25 минут. Матч прошел в закрытом режиме на тренировочной базе «Сочи».
В составе «Сочи» отличились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, автогол на счету Фабио Грубера.
Команда Перу, которая занимает 49-е место в рейтинге ФИФА, 12 ноября в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной России со счетом 1:1.
«Сочи» после 15 туров занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ.
