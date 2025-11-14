Аршавин заявил об амбициях стать руководителем «Зенита»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин хотел бы в будущем стать руководителем петербургского «Зенита». Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть — стать руководителем «Зенита», — сказал Аршавин.
Сейчас 44-летний Аршавин занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию. Летом он продлил контракт сроком на два года.
Аршавин является воспитанником «Зенита», за который выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.
В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.
В августе председателем правления «Зенита» стал бывший футболист сборной России Константин Зырянов, он сменил Александра Медведева.
