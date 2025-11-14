 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аршавин заявил об амбициях стать руководителем «Зенита»

Сейчас бывший футболист сборной России занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин хотел бы в будущем стать руководителем петербургского «Зенита». Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть — стать руководителем «Зенита», — сказал Аршавин.

Сейчас 44-летний Аршавин занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию. Летом он продлил контракт сроком на два года.

Аршавин является воспитанником «Зенита», за который выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.

В августе председателем правления «Зенита» стал бывший футболист сборной России Константин Зырянов, он сменил Александра Медведева.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Андрей Аршавин
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года

