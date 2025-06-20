Аршавин назвал срок своего нового контракта с «Зенитом»
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года. Об этом бывший футболист сборной России рассказал «Спорт-Экспрессу» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Все нормально, все подписано. Контракт на два года. Все то же самое», — сказал Аршавин.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в начале июня говорил о продлении контракта с Аршавиным.
44-летний Аршавин является воспитанником «Зенита», за который выступал в 1999–2008 и 2013–2015 годах. В составе клуба стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, победителем Суперкубка России.
Аршавин считается одним из лучших игроков в истории российского футбола. Он вошел в символическую сборную Евро-2008, хотя пропустил два стартовых матча. Аршавин является единственным россиянином, вошедшим в топ-6 номинантов на «Золотой мяч». Всего в сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008.
Завершил карьеру игрока в 2018 году. С января 2022-го занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».
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