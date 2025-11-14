Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора ЧМ
Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ).
Накануне вечером национальная команда направилась в Варшаву на автобусе, откуда должна была вылететь в Копенгаген. «По непонятным причинам время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило более 12 часов», — говорится в сообщении АБФФ.
По этой причине АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава — Копенгаген, который был заказан заранее. Таким образом, время сборной Белоруссии в пути составляет уже более 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген, добавили в федерации.
В АБФФ отметили, что по изначальному плану сборная должна была следовать на автобусе в Вильнюс, откуда планировался вылет чартерного рейса, однако маршрут был скорректирован с учетом одностороннего решения Литвы о полном закрытии границы с Белоруссией.
Матч между сборными Дании и Белоруссии пройдет в Копенгагене 15 ноября, начало — 22:45 мск.
Белоруссии занимает четвертое место в турнирной таблице группы С, не набрав ни одного очка в четырех матчах. Дания расположилась на первой строчке с десятью очками.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России