Тренер рассказала о страшной травме фигуристки Захаровой в прошлом году

По словам Анны Царевой, фигуристку в октябре прошлого года прямо со льда увезли в Филатовскую больницу с большой кровопотерей после того, как в нее врезался другой спортсмен и сильно порезал бедро коньком

Мария Захарова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Анна Царева, мать и тренер российской фигуристки Марии Захаровой, рассказала в интервью RT, как в прошлом сезоне ее дочь получила серьезную травму, из-за чего не выступала долгое время.

18-летняя Захарова в целом из-за различных травм не выступала три года. В октябре 2024-го фигуристка на тренировке получила серьезный порез коньком. «В нее на полном ходу врезался спортсмен, который спиной выезжал с прыжка. Совершенно случайный момент, в котором никто не виноват, — просто неудачное стечение обстоятельств, но именно из-за этого мы потеряли почти весь прошлый сезон», — рассказала Царева.

По ее словам, все было «очень страшно». «Когда все произошло, дочь прямо со льда увезли в Филатовскую больницу, она там провела пять дней под капельницей. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови», — добавила тренер.

Царева отметила, что лезвие рассекло мышцу бедра над коленом на 5 см в глубину, да и сам порез получился широким. «Когда все зарубцевалось, пришлось долго и довольно мучительно растягивать шов, чтобы восстановить эластичность мышцы, ее функции», — рассказала она.

В итоге Захаровой удалось восстановиться и успешно выступать. «В январе, когда дочка восстановилась после всех травм, начала выступать и выполнила на турнире в Кирове норматив мастера спорта, я вдруг увидела, что она вполне способна соревноваться с девочками, которые выступают на чемпионате России», — сказала Царева.

В нынешнем сезоне Захарова была четвертой на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани. В октябре в Магнитогорске она стала первой российской фигуристкой, которая сделала четверной прыжок после 18 лет, писал «Чемпионат».