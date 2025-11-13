Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру

Роналду сыграет за сборную Португалии в отборе к своему последнему в карьере чемпионату мира. «РБК Спорт» вспомнил достижения форварда и сравнил их с рекордами его главного конкурента — Лионеля Месси

Фото: David Ramos / Getty Images

Сборная Португалии 13 ноября встретится с Ирландией в матче европейской квалификации к чемпионату мира. В составе португальцев сыграет Криштиану Роналду, для которого чемпионат станет последним в карьере.

Роналду, известный своими многочисленными рекордами, в октябре текущего года вновь отметился историческим достижением. В этот же день рекорд установил и аргентинец Лионель Месси, с которым португальца часто сравнивают в борьбе за звание величайшего футболиста.

Роналду отметился дублем в матче с Венгрией (2:2) и побил рекорд по голам в квалификациях чемпионата мира (41 гол в 50-м матче). Он превзошел достижение гватемальца Карлоса Руиса (39 голов в 47 матчах). Третьим в списке идет Месси (36 голов в 72 матчах).

Месси в составе сборной Аргентины в товарищеском матче с Пуэрто-Рико отметился двумя голевыми передачами и установил рекорд по количеству голевых передач на уровне национальных команд.

Оба футболиста являются легендами футбола, чье соперничество порождает вечные споры. Они завоевали множество наград и продолжают вдохновлять фанатов по всему миру. «РБК Спорт» решил сравнить достижения и статистические показатели игроков.

Дебют Роналду в основном составе «Спортинга» состоялся 7 октября 2002 года, когда он забил два гола в матче против «Морейренсе» (3:0).

Месси сыграл за основной состав «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеском матче против «Порту». Однако его официальный дебют в команде состоялся 16 октября 2004 года в дерби против «Эспаньола». К тому моменту Роналду уже успел дебютировать за взрослую сборную Португалии.

По общим статистическим показателям Роналду опережает Месси, что объясняется большим количеством сыгранных им матчей. При этом разница в количестве хет-триков между футболистами невелика: у Роналду их на шесть больше.

Если сравнивать игроков по пиковым значениям их рыночной стоимости, то здесь данные в пользу Месси: аргентинец достигал отметки в €180 млн (в 2018 году, выступая за «Барселону»), тогда как максимальная стоимость Роналду составляла €120 млн (в 2014-2015 и 2018 годах, играя за «Реал Мадрид»).

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Ан-Наср», и его текущая трансферная стоимость составляет €12 млн. Месси, в свою очередь, играет за «Интер Майами», а его рыночная стоимость оценивается в €18 млн.

По количеству личных трофеев Роналду уступает: 14 против 22 в пользу аргентинца. Месси получил «Золотой мяч» восемь раз за карьеру, что до сих пор остается рекордом. Португалец отстает от него на три таких трофея.

В октябре Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году. Список возглавил Роналду, чей годовой заработок составил $280 млн. Из этой суммы $230 млн — зарплата и бонусы за игру, а $50 млн — доходы от рекламных контрактов и других источников вне поля.

Месси занял второе место в рейтинге с общим доходом $130 млн ($60 млн — зарплата и бонусы, $70 млн — доходы вне футбола).

Если собрать статистику Forbes по заработку за последние десять лет, то Роналду существенно опережает Месси: его общий доход за этот период составляет около $1 488 млн, тогда как у Месси — $1 228 млн.