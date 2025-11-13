 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру

Роналду сыграет за сборную Португалии в отборе к своему последнему в карьере чемпионату мира. «РБК Спорт» вспомнил достижения форварда и сравнил их с рекордами его главного конкурента — Лионеля Месси
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Сборная Португалии 13 ноября встретится с Ирландией в матче европейской квалификации к чемпионату мира. В составе португальцев сыграет Криштиану Роналду, для которого чемпионат станет последним в карьере.

Роналду, известный своими многочисленными рекордами, в октябре текущего года вновь отметился историческим достижением. В этот же день рекорд установил и аргентинец Лионель Месси, с которым португальца часто сравнивают в борьбе за звание величайшего футболиста.

Роналду отметился дублем в матче с Венгрией (2:2) и побил рекорд по голам в квалификациях чемпионата мира (41 гол в 50-м матче). Он превзошел достижение гватемальца Карлоса Руиса (39 голов в 47 матчах). Третьим в списке идет Месси (36 голов в 72 матчах).

Месси в составе сборной Аргентины в товарищеском матче с Пуэрто-Рико отметился двумя голевыми передачами и установил рекорд по количеству голевых передач на уровне национальных команд.

Оба футболиста являются легендами футбола, чье соперничество порождает вечные споры. Они завоевали множество наград и продолжают вдохновлять фанатов по всему миру. «РБК Спорт» решил сравнить достижения и статистические показатели игроков.

Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру

Дебют Роналду в основном составе «Спортинга» состоялся 7 октября 2002 года, когда он забил два гола в матче против «Морейренсе» (3:0).

Месси сыграл за основной состав «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеском матче против «Порту». Однако его официальный дебют в команде состоялся 16 октября 2004 года в дерби против «Эспаньола». К тому моменту Роналду уже успел дебютировать за взрослую сборную Португалии.

По общим статистическим показателям Роналду опережает Месси, что объясняется большим количеством сыгранных им матчей. При этом разница в количестве хет-триков между футболистами невелика: у Роналду их на шесть больше.

Если сравнивать игроков по пиковым значениям их рыночной стоимости, то здесь данные в пользу Месси: аргентинец достигал отметки в €180 млн (в 2018 году, выступая за «Барселону»), тогда как максимальная стоимость Роналду составляла €120 млн (в 2014-2015 и 2018 годах, играя за «Реал Мадрид»).

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Ан-Наср», и его текущая трансферная стоимость составляет €12 млн. Месси, в свою очередь, играет за «Интер Майами», а его рыночная стоимость оценивается в €18 млн.

Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру

По количеству личных трофеев Роналду уступает: 14 против 22 в пользу аргентинца. Месси получил «Золотой мяч» восемь раз за карьеру, что до сих пор остается рекордом. Португалец отстает от него на три таких трофея.

Месси или Роналду. Кто лучше по достижениям за карьеру

В октябре Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году. Список возглавил Роналду, чей годовой заработок составил $280 млн. Из этой суммы $230 млн — зарплата и бонусы за игру, а $50 млн — доходы от рекламных контрактов и других источников вне поля.

Месси занял второе место в рейтинге с общим доходом $130 млн ($60 млн — зарплата и бонусы, $70 млн — доходы вне футбола).

Если собрать статистику Forbes по заработку за последние десять лет, то Роналду существенно опережает Месси: его общий доход за этот период составляет около $1 488 млн, тогда как у Месси — $1 228 млн.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду ФК Интер Милан ФИФА УЕФА
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года

