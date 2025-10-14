В РФС отметили тенденцию нежелания игроков приезжать в сборные России
В российском футболе наблюдается тенденция нежелания игроков приезжать в сборные страны. Об этом рассказал на общероссийской тренерской конференции РФС спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков.
«В сборных командах под влиянием определенного круга лиц, включая иногда и тренеров, даже юношеских команд, наблюдается тенденция нежелания приезжать в сборную команду и защищать честь страны. Мотивируют это тем, что игрок потеряет место в основном составе, даже в юношеской команде», — цитирует Лексакова ТАСС.
По словам Лексакова, для некоторых игроков главное сейчас это «не защита чести страны, а личное участие в играх за какую-то команду». «Следующая тенденция — опять-таки под влиянием определенного круга лиц игроки часто симулируют свои медицинские отклонения, чтобы их не вызывали в сборную», — добавил спортивный директор РФС.
Лексаков не уточнил, кто конкретного оказывает влияние на футболистов и не привел примеров.
Сборные России отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.
