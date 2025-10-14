Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо
Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно проиграла на старте турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В первом круге 22-летняя Радукану, чемпионка US Open-2021, уступила китаянке 31-летней китаянке Чжу Линь, 219-й ракетке мира, со счетом 6:3, 4:6, 1:6.
Радукану сейчас занимает 29-е место в мировом рейтинге.
Следующей соперницей Чжу Линь станет россиянка Мирра Андреева, первая сеяная.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?