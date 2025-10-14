Радукану сенсационно проиграла 219-й ракетке мира на турнире WTA в Нинбо

Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо

Британская теннисистка Эмма Радукану уступила китаянке Чжу Линь. За выход в 1/4 финала Чжу Линь поспорит с россиянкой Миррой Андреевой

Эмма Радукану (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно проиграла на старте турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом круге 22-летняя Радукану, чемпионка US Open-2021, уступила китаянке 31-летней китаянке Чжу Линь, 219-й ракетке мира, со счетом 6:3, 4:6, 1:6.

Радукану сейчас занимает 29-е место в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Чжу Линь станет россиянка Мирра Андреева, первая сеяная.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.