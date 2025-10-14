 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер «Зенита» Семак раскритиковал судейство в российском футболе

Семак заявил, что в решениях арбитров стало много неоднозначных трактовок
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выступая на общероссийской тренерской конференции РФС, раскритиковал судейство в российском футболе.

«Начну о проблемах с судейством в российском футболе. Думаю, многие со мной согласятся, что решения, по сути, принимаются одним человеком. И ЭСК (экспертно‑судейская комиссия РФС) зачастую высказывает мнение одного человека. Очень много неоднозначных трактовок, удалений», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Руководителем департамента судейства и инспектирования РФС является Милорад Мажич. В ЭКС также входят несколько бывших судей ФИФА — Равшан Ирматов, Нестон Питана, Джюнейт Чакыр и Франк Де Блекере.

Семак назвал хорошим примером для РФС заявление КХЛ об ошибке арбитра видеоповторов в матче СКА — «Автомобилист». Накануне в этой игре шайба после броска защитника СКА Андрея Педана попала во внешнюю сторону сетки ворот и через дырку залетела в ворота. Судья видеоповторов не увидел этого, при этом шайба оказалась победной для СКА. КХЛ пожизненно дисквалифицировала этого судью.

«В КХЛ вот через час выступили по поводу матча СКА и извинились за решения судей. Я от ЭСК РФС такого ни разу не слышал. В том или ином аспекте. Понимаю, что критиковать проще. Но хотя бы хотелось бы, чтобы в комитете присутствовали и представители игроков, тренеров», — добавил Семак.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Красноярский край заложил 15% бюджета на меры соцподдержки Пресс-релиз, 15:45
На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные Общество, 15:43
В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев Политика, 15:42
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации Политика, 15:42
В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя Общество, 15:39
Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо Спорт, 15:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина Бизнес, 15:34
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана Общество, 15:32
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск Политика, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он Спорт, 15:13
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных Политика, 15:12