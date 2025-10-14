Тренер «Зенита» Семак раскритиковал судейство в российском футболе

Семак заявил, что в решениях арбитров стало много неоднозначных трактовок

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выступая на общероссийской тренерской конференции РФС, раскритиковал судейство в российском футболе.

«Начну о проблемах с судейством в российском футболе. Думаю, многие со мной согласятся, что решения, по сути, принимаются одним человеком. И ЭСК (экспертно‑судейская комиссия РФС) зачастую высказывает мнение одного человека. Очень много неоднозначных трактовок, удалений», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Руководителем департамента судейства и инспектирования РФС является Милорад Мажич. В ЭКС также входят несколько бывших судей ФИФА — Равшан Ирматов, Нестон Питана, Джюнейт Чакыр и Франк Де Блекере.

Семак назвал хорошим примером для РФС заявление КХЛ об ошибке арбитра видеоповторов в матче СКА — «Автомобилист». Накануне в этой игре шайба после броска защитника СКА Андрея Педана попала во внешнюю сторону сетки ворот и через дырку залетела в ворота. Судья видеоповторов не увидел этого, при этом шайба оказалась победной для СКА. КХЛ пожизненно дисквалифицировала этого судью.

«В КХЛ вот через час выступили по поводу матча СКА и извинились за решения судей. Я от ЭСК РФС такого ни разу не слышал. В том или ином аспекте. Понимаю, что критиковать проще. Но хотя бы хотелось бы, чтобы в комитете присутствовали и представители игроков, тренеров», — добавил Семак.