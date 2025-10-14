 Перейти к основному контенту

Третья ракетка России с победы стартовала на крупном турнире в Нинбо

Третья ракетка России Самсонова с победы стартовала на крупном турнире в Нинбо
Людмила Самсонова в первом круге «пятисотника» в Китае без проблем обыграла Ханьюй Го
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В первом матче 26-летняя Самсонова, восьмая сеяная, обыграла китаянку Ханьюй Го, 190-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Самсоновой будет американка Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга WTA).

Самсонова занимает 18-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».



Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Людмила Самсонова
