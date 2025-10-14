Третья ракетка России с победы стартовала на крупном турнире в Нинбо
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В первом матче 26-летняя Самсонова, восьмая сеяная, обыграла китаянку Ханьюй Го, 190-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Самсоновой будет американка Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга WTA).
Самсонова занимает 18-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
