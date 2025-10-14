Сын Кости Цзю попал в ДТП
Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира, боксера Кости Цзю, попал в ДТП. Об этом сообщили в его промоутерской компании No Limit Boxing.
«Никита Цзю попал в автомобильную аварию на выходных. В автомобиль, в котором он ехал, врезались на перекрестке. Он получил легкие травмы и сейчас восстанавливается дома с семьей», — сказал представитель No Limit Boxing Тим Эшворт, которого цитирует BoxingScene.
В 2025 году 27-летний Цзю собирался провести поединок против австралийца Майкла Зерафы. «Решение относительно его возвращения на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели», — добавил Эшворт.
Никита Цзю, который выступает под флагом Австралии, выиграл все свои 11 поединков в карьере. Дебютировал Цзю на профессиональном ринге в марте 2021 года. В последнем бою в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).
Старший брат Никиты Тим также является боксером, он был чемпионом мира WBO, но уступил титул американцу Себастьяну Фундоре и не смог победить в реванше. Всего он проиграл три из четырех последних боев.
Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?