Сын Кости Цзю попал в ДТП

Австралийский боксер получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома. Его возвращение на ринг в 2025 году пока под вопросом

Никита Цзю (Фото: Matt King / Getty Images)

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира, боксера Кости Цзю, попал в ДТП. Об этом сообщили в его промоутерской компании No Limit Boxing.

«Никита Цзю попал в автомобильную аварию на выходных. В автомобиль, в котором он ехал, врезались на перекрестке. Он получил легкие травмы и сейчас восстанавливается дома с семьей», — сказал представитель No Limit Boxing Тим Эшворт, которого цитирует BoxingScene.

В 2025 году 27-летний Цзю собирался провести поединок против австралийца Майкла Зерафы. «Решение относительно его возвращения на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели», — добавил Эшворт.

Никита Цзю, который выступает под флагом Австралии, выиграл все свои 11 поединков в карьере. Дебютировал Цзю на профессиональном ринге в марте 2021 года. В последнем бою в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Старший брат Никиты Тим также является боксером, он был чемпионом мира WBO, но уступил титул американцу Себастьяну Фундоре и не смог победить в реванше. Всего он проиграл три из четырех последних боев.

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах.