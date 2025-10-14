Капризов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча после серии буллитов завершилась со счетом 4:3.
В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джаред Сперджен (15-я минута), Кирилл Капризов (17) и Мэтт Болди (17), победный буллит реализовал Марко Росси. У «Кингз» отличились Кевин Фиала (44), Куинтон Байфилд (47) и Адриан Кемпе (60).
Российский форвард Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче. Он набрал седьмое очко в сезоне: на счету россиянина три шайбы и четыре передачи в трех играх.
Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился двумя передачами. Всего на его счету три ассиста в новом сезоне.
«Миннесота» набрала четыре очка в трех играх и занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона. «Лос-Анджелес» с тремя очками в четырех матчах идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
