Спорт
0

Россиянин повторил рекорд клуба НХЛ по голам на старте сезона

Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам на старте сезона НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил гол в игре против «Нью‑Джерси Девилз» и был признан второй звездой матча
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (Фото: Jason Mowry / Getty Images)

«Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Нью‑Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами в матче.

Марченко в первых трех матчах регулярного чемпионата отметился четырьмя голами. В пресс‑службе НХЛ сообщили, что россиянин повторил клубный рекорд результативности на старте сезона: ранее американец Сонни Милано также забил четыре гола в трех первых играх «регулярки» сезона-2017/18.

Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером
Спорт
Александр Овечкин

Марченко был признан второй звездой матча. Первой признали форварда «Нью-Джерси» Доусона Мерсера, который забил два гола, а третьей — шведского нападающего «Девилза» Тимо Майера, на счету которого гол.

25‑летний Марченко забросил 79-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе». Он сравнялся по голам с канадцем Райаном Джохансеном и поднялся на десятое место в списке лучших снайперов в истории клуба. Рекорд принадлежит канадцу Рику Нэшу (289 шайб).

«Коламбус» набрал два очка в трех матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нью-Джерси» расположился на третьей строчке, имея на счету четыре очка после трех игр.

Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко
