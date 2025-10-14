Россиянин повторил рекорд клуба НХЛ по голам на старте сезона
«Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Нью‑Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.
Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами в матче.
Марченко в первых трех матчах регулярного чемпионата отметился четырьмя голами. В пресс‑службе НХЛ сообщили, что россиянин повторил клубный рекорд результативности на старте сезона: ранее американец Сонни Милано также забил четыре гола в трех первых играх «регулярки» сезона-2017/18.
Марченко был признан второй звездой матча. Первой признали форварда «Нью-Джерси» Доусона Мерсера, который забил два гола, а третьей — шведского нападающего «Девилза» Тимо Майера, на счету которого гол.
25‑летний Марченко забросил 79-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе». Он сравнялся по голам с канадцем Райаном Джохансеном и поднялся на десятое место в списке лучших снайперов в истории клуба. Рекорд принадлежит канадцу Рику Нэшу (289 шайб).
«Коламбус» набрал два очка в трех матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нью-Джерси» расположился на третьей строчке, имея на счету четыре очка после трех игр.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?