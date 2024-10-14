«Спартак» проведет дерби с «Динамо» в КХЛ без главного тренера Жамнова

«Спартак» проведет дерби с «Динамо» в КХЛ без главного тренера

Матч пройдет в понедельник на арене «Динамо». Руководить «Спартаком» будет Алексей Ковалев

Алексей Жамнов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч против московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет в понедельник на «ВТБ Арене», начало в 19:30 мск.

Руководить «Спартаком» будет Алексей Ковалев.

«Спартак» проиграл два из трех последних матчей и занимает второе место в Западной конференции.

У «Динамо» восьмая строчка.