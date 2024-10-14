«Спартак» проведет дерби с «Динамо» в КХЛ без главного тренера
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч против московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба клуба.
Игра пройдет в понедельник на «ВТБ Арене», начало в 19:30 мск.
Руководить «Спартаком» будет Алексей Ковалев.
«Спартак» проиграл два из трех последних матчей и занимает второе место в Западной конференции.
У «Динамо» восьмая строчка.
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