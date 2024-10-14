Глава «Зенита» не увидел «ничего порочного» в игре Соболева в Dota 2
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что не может подтвердить запрет на компьютерные игры для форварда команды Александра Соболева. Слова Медведева приводит Metaratings.
Тринадцатого октября телеграм-канал Mash сообщил, что Соболев почти перестал играть в Dota 2 после перехода в петербургский клуб и это было условие тренерского штаба.
«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги», — сказал Медведев.
Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит» и пока провел за петербургский клуб шесть официальных матчей, в которых записал на свой счет гол и передачу.
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