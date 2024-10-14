Глава «Зенита» не увидел «ничего порочного» в игре Соболева в Dota 2

Александр Медведев о Соболеве: ничего порочного в компьютерных играх не вижу

Mash ранее сообщил, что тренерский штаб «Зенита» ограничил Соболеву возможность играть в компьютерные игры. Александр Медведев заявил, что в этом увлечении нет ничего плохого и сам бы он сыграл с форвардом на деньги

Александр Соболев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что не может подтвердить запрет на компьютерные игры для форварда команды Александра Соболева. Слова Медведева приводит Metaratings.

Тринадцатого октября телеграм-канал Mash сообщил, что Соболев почти перестал играть в Dota 2 после перехода в петербургский клуб и это было условие тренерского штаба.

«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги», — сказал Медведев.

Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит» и пока провел за петербургский клуб шесть официальных матчей, в которых записал на свой счет гол и передачу.