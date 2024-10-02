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Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» без Дзюбы

Дебютный гол Соболева помог «Зениту» победить «Акрон» без Дзюбы в Кубке России
В другом матче Кубка России грозненский "Ахмат" дома разгромил "Краснодар" со счетом 3:0
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Действующий обладатель Кубка России петербургский «Зенит» обыграл тольяттинский «Акрон» в пятом туре группового этапа.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:1

У «Зенита» мячи забили Александр Ерохин (6-я минута), Артур (13, 43) и Александр Соболев (61), для которого этот гол стал первым в составе петербургского клуба, а также Андрей Мостовой (87 — с пенальти), в составе «Акрона» отличился Владимир Москвичев (91).

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо»

На 64-й минуте на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков, который на 72-й минуте получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играли в меньшинстве.

На 81-й минуте был удален защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин.

Матч пропустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба, главный тренер команды Заур Тедеев объяснил это решение заботой о здоровье футболиста.

В заключительном туре «Зенит», уже обеспечивший себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ» с первого места (13 очков), сыграет с воронежским «Факелом» (3).

«Акрон», идущий на второй строчке в группе D (8), примет казанский «Рубин» (6).

В другом матче Кубка России грозненский «Ахмат» дома разгромил «Краснодар» со счетом 3:0.

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Анна Сатдинова
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