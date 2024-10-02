Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» без Дзюбы
Действующий обладатель Кубка России петербургский «Зенит» обыграл тольяттинский «Акрон» в пятом туре группового этапа.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:1
У «Зенита» мячи забили Александр Ерохин (6-я минута), Артур (13, 43) и Александр Соболев (61), для которого этот гол стал первым в составе петербургского клуба, а также Андрей Мостовой (87 — с пенальти), в составе «Акрона» отличился Владимир Москвичев (91).
На 64-й минуте на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков, который на 72-й минуте получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играли в меньшинстве.
На 81-й минуте был удален защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин.
Матч пропустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба, главный тренер команды Заур Тедеев объяснил это решение заботой о здоровье футболиста.
В заключительном туре «Зенит», уже обеспечивший себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ» с первого места (13 очков), сыграет с воронежским «Факелом» (3).
«Акрон», идущий на второй строчке в группе D (8), примет казанский «Рубин» (6).
В другом матче Кубка России грозненский «Ахмат» дома разгромил «Краснодар» со счетом 3:0.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов