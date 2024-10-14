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«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом чемпиона

«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом «Металлурга» со счетом 5:0
«Ак Барс» обыграл в Магнитогорске «Металлург» со счетом 5:0. Дубль оформил Кирилл Семенов, три очка на счету Никиты Лямкина
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал самую крупную в истории сухую победу над «Металлургом», обыграв действующего чемпиона КХЛ в Магнитогорске со счетом 5:0.

Шайбы забросили Никита Лямкин (8-я минута), Илья Сафонов (11), Кирилл Семенов (37, 52) и Артем Галимов (38). Лямкин записал на свой счет еще две голевые передачи.

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«Ак Барс» одержал первую победу за четыре матча и занимает четвертое место в Восточной конференции, у «Металлурга» второе поражение в трех последних играх и шестое место.

В параллельном матче омский «Авангард» со счетом 3:1 победил в Челябинске «Трактор».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Металлург Магнитогорск
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