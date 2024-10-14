«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом чемпиона
Казанский «Ак Барс» одержал самую крупную в истории сухую победу над «Металлургом», обыграв действующего чемпиона КХЛ в Магнитогорске со счетом 5:0.
Шайбы забросили Никита Лямкин (8-я минута), Илья Сафонов (11), Кирилл Семенов (37, 52) и Артем Галимов (38). Лямкин записал на свой счет еще две голевые передачи.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 23 броска.
«Ак Барс» одержал первую победу за четыре матча и занимает четвертое место в Восточной конференции, у «Металлурга» второе поражение в трех последних играх и шестое место.
В параллельном матче омский «Авангард» со счетом 3:1 победил в Челябинске «Трактор».
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