В «Барселоне» нашли травму у Ламина Ямаля после возвращения из сборной
Нападающий Ламин Ямаль получил растяжение подколенного сухожилия в матче за сборную Испании и выведен из состава «Барселоны» до полного выздоровления, сообщила пресс-служба клуба.
Ранее 17-летнего футболиста отпустили из сборной перед матчем с Сербией в Лиге наций. Ямаль почувствовал дискомфорт в игре с Данией (1:0) 12 октября, но врачи сборной не нашли у него травмы, объяснив все перегрузкой.
Ямаль в этом сезоне забил пять голов в 11 матчах за «Барселону», которая лидирует в чемпионате Испании. Ближайший матч каталонцы проведут 20 октября против «Севильи».
Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира.
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