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В «Барселоне» нашли травму у Ламина Ямаля после возвращения из сборной

В «Барселоне» нашли травму у Ламина Ямаля после возвращения из сборной Испании
Ямаля отпустили из сборной Испании перед матчем с сербами из-за проблем с мышцей, которые врачи объяснили перегрузкой. Однако в «Барселоне» заявили, что у него травма и пока он играть не будет
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Mateo Villalba Sanchez / Getty Images)

Нападающий Ламин Ямаль получил растяжение подколенного сухожилия в матче за сборную Испании и выведен из состава «Барселоны» до полного выздоровления, сообщила пресс-служба клуба.

Ранее 17-летнего футболиста отпустили из сборной перед матчем с Сербией в Лиге наций. Ямаль почувствовал дискомфорт в игре с Данией (1:0) 12 октября, но врачи сборной не нашли у него травмы, объяснив все перегрузкой.

Ямаль в этом сезоне забил пять голов в 11 матчах за «Барселону», которая лидирует в чемпионате Испании. Ближайший матч каталонцы проведут 20 октября против «Севильи».

Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля из-за проблем с мышцей
Спорт
Ламин Ямаль

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира.

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Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль сборная Испании по футболу
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

футболист
13 июля 2007 года
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