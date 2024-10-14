В «Барселоне» нашли травму у Ламина Ямаля после возвращения из сборной Испании

В «Барселоне» нашли травму у Ламина Ямаля после возвращения из сборной

Ямаля отпустили из сборной Испании перед матчем с сербами из-за проблем с мышцей, которые врачи объяснили перегрузкой. Однако в «Барселоне» заявили, что у него травма и пока он играть не будет

Ламин Ямаль (Фото: Mateo Villalba Sanchez / Getty Images)

Нападающий Ламин Ямаль получил растяжение подколенного сухожилия в матче за сборную Испании и выведен из состава «Барселоны» до полного выздоровления, сообщила пресс-служба клуба.

Ранее 17-летнего футболиста отпустили из сборной перед матчем с Сербией в Лиге наций. Ямаль почувствовал дискомфорт в игре с Данией (1:0) 12 октября, но врачи сборной не нашли у него травмы, объяснив все перегрузкой.

Ямаль в этом сезоне забил пять голов в 11 матчах за «Барселону», которая лидирует в чемпионате Испании. Ближайший матч каталонцы проведут 20 октября против «Севильи».

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира.