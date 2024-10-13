Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля из-за проблем с мышцей
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет за Испанию в матче Лиги наций против Сербии, сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
После матча с Данией (1:0), который прошел 12 октября, лучший молодой игрок Евро-2024 пожаловался на дискомфорт.
МРТ не показала никаких травм, и врачи сборной решили, что проблемы с мышцами вызваны перегрузкой. Из предосторожности игроку не разрешили участвовать в матче с сербами 15 октября.
Как пишет AS, 17-летний Ямаль сможет сыграть за «Барселону» против «Севильи» 20 октября в чемпионате Испании.
Ямаль забил пять голов в 11 матчах за «Барселону» в этом сезоне.
Ямаль на прошедшем летом чемпионате Европы стал самым молодым игроком и автором гола в истории Евро, его признали лучшим молодым игроком.
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