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Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля из-за проблем с мышцей

Сборная Испании потеряла Ламина Ямаля перед игрой с Сербией
17-летний форвард почувствовал дискомфорт в матче с Данией накануне. В сборной решили, что это из-за перегрузки, и отпустили игрока в расположение «Барселоны»
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Mateo Villalba Sanchez / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет за Испанию в матче Лиги наций против Сербии, сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

После матча с Данией (1:0), который прошел 12 октября, лучший молодой игрок Евро-2024 пожаловался на дискомфорт.

МРТ не показала никаких травм, и врачи сборной решили, что проблемы с мышцами вызваны перегрузкой. Из предосторожности игроку не разрешили участвовать в матче с сербами 15 октября.

Как пишет AS, 17-летний Ямаль сможет сыграть за «Барселону» против «Севильи» 20 октября в чемпионате Испании.

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Ямаль забил пять голов в 11 матчах за «Барселону» в этом сезоне.

Ямаль на прошедшем летом чемпионате Европы стал самым молодым игроком и автором гола в истории Евро, его признали лучшим молодым игроком.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Лига наций УЕФА
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