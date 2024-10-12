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«Спартак» нанес «Ак Барсу» третье поражение подряд

«Красно-белые» одержали первую победу в трех матчах.

Московский «Спартак» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Егор Филин (19-я минута), Адам Ружичка (38-я) и Герман Рубцов (51-я).

«Красно-белые» одержали первую победу в трех матчах. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 20 очков в 14 матчах.

«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд. Казанский клуб идет шестым в Восточной конференции. На счету команды 6 очков в 13 встречах.

В следующем матче «Спартак» 14 октября сыграет в гостях с московским «Динамо», «Ак Барс» в этот день проведет гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом».

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