ФИФА изменит правила трансферов после победы экс-игрока РПЛ в суде
Международная федерация футбола (ФИФА) начнет глобальное обсуждение изменений в правилах перехода игроков после решения суда ЕС по делу бывшего игрока «Локомотива» Лассаны Диарра. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Будут обсуждаться поправки в регламент о статусе и переходе игроков, который сейчас обязывает клуб нести солидарную ответственность с игроком, разорвавшим контракт с прежней командой без уважительной причины. Также этот регламент предусматривает возможность спортивных и дисциплинарных санкций к игроку и его новому клубу, в том числе запрет на трансферы.
Суд ЕС в начале октября постановил, что это правило противоречит законодательству и препятствуют свободному переходу в новый клуб профессиональных футболистов.
Диарра в августе 2014 года покинул «Локомотив» со скандалом после одного сезона. Он был вынужден пропустить сезон из-за того, что ФИФА после жалобы «железнодорожников» отказалась выдать на него трансферный сертификат. В 2015-м ФИФА обязала француза выплатить «Локомотиву» €10,5 млн, но разрешила его новому клубу не нести ответственность за выплату.
После этого Диарра решил отсудить у ФИФА и бельгийской федерации компенсацию за пропущенный сезон, поскольку клубы отказывались от него из-за правила о солидарной ответственности.
Диарра завершил карьеру в 2019 году. В разные годы он играл за «Марсель», «Челси», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие клубы. На его счету 34 матча за сборную Франции.
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