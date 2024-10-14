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ФИФА изменит правила трансферов после победы экс-игрока РПЛ в суде

ФИФА изменит правила трансферов после победы экс-игрока РПЛ Диарра в суде
ФИФА заявила, что начнет обсуждать поправки в регламент о статусе и переходе игроков после вердикта суда ЕС по делу Диарра. Речь идет о солидарной ответственности клубов за расторжение игроком контракта с предыдущей командой
Лассана Диарра
Лассана Диарра (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Международная федерация футбола (ФИФА) начнет глобальное обсуждение изменений в правилах перехода игроков после решения суда ЕС по делу бывшего игрока «Локомотива» Лассаны Диарра. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Будут обсуждаться поправки в регламент о статусе и переходе игроков, который сейчас обязывает клуб нести солидарную ответственность с игроком, разорвавшим контракт с прежней командой без уважительной причины. Также этот регламент предусматривает возможность спортивных и дисциплинарных санкций к игроку и его новому клубу, в том числе запрет на трансферы.

Суд ЕС в начале октября постановил, что это правило противоречит законодательству и препятствуют свободному переходу в новый клуб профессиональных футболистов.

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Спорт
Лассана Диарра (справа)

Диарра в августе 2014 года покинул «Локомотив» со скандалом после одного сезона. Он был вынужден пропустить сезон из-за того, что ФИФА после жалобы «железнодорожников» отказалась выдать на него трансферный сертификат. В 2015-м ФИФА обязала француза выплатить «Локомотиву» €10,5 млн, но разрешила его новому клубу не нести ответственность за выплату.

После этого Диарра решил отсудить у ФИФА и бельгийской федерации компенсацию за пропущенный сезон, поскольку клубы отказывались от него из-за правила о солидарной ответственности.

Диарра завершил карьеру в 2019 году. В разные годы он играл за «Марсель», «Челси», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие клубы. На его счету 34 матча за сборную Франции.

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