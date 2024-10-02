Reuters узнало о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛ
Суд ЕС в пятницу, 4 октября, вынесет вердикт по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Лассаны Диарра и может признать некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими европейскому законодательству, пишет Reuters.
Диарра в августе 2014 года покинул «Локомотив» после одного сезона — клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке из-за отказа француза.
«Локомотив» пожаловался на игрока ФИФА и та отказалась выдать на него трансферный сертификат, сорвав переход Диарра в «Шарлеруа». Согласно правилам ФИФА, новая команда должна была нести солидарную ответственность с игроком по компенсации предыдущему клубу. В 2015-м ФИФА обязала француза выплатить «Локомотиву» €10,5 млн, но постановила, что раз он остался без клуба, то будущая команда солидарную ответственность за выплату нести не будет. Таким образом, Лассана, пропустив сезон, смог перейти в «Марсель».
Диарра не смог оспорить решение о компенсации в Спортивном арбитражном суде (CAS) и в 2017-м подал иск на ФИФА и бельгийскую федерацию с требованием возместить ему €6 млн упущенной выгоды, поскольку клубы, заинтересованные в нем после ухода из «Локомотива», отказались от его услуг из-за правила о солидарной ответственности.
Бельгийский суд, в свою очередь, обратился за разъяснением в суд ЕС, который может последовать рекомендации генерального адвоката Мацея Шпунара встать на сторону игрока.
«Некоторые правила ФИФА о переходе игроков могут оказаться противоречащими законодательству ЕС. Эти правила имеют ограничительную природу и могут быть оправданы только в определенных обстоятельствах», — говорится в заключении Шпунара.
Интересы Диарра представляет адвокат Жан-Луи Дюпон, благодаря которому в 1995 после дела Жан-Марка Босмана игроки смогли менять клубы по окончании контрактов без денежной компенсации.
Диарра завершил карьеру в 2019 году. Помимо «Локомотива», футболист был игроком «Челси», «Арсенала», «Реала», ПСЖ и других клубов.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов