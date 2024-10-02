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Reuters узнало о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛ

Reuters: система трансферов ФИФА на грани коллапса из-за экс-игрока РПЛ Диарра
Лассана Диарра в 2014 году ушел из «Локомотива» и с тех пор судится из-за правила ФИФА о солидарной выплате компенсации новым клубом. Суд ЕС может признать это противоречащим законодательству и упростить уход игроков из клубов
Лассана Диарра (справа)
Лассана Диарра (справа) (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Суд ЕС в пятницу, 4 октября, вынесет вердикт по делу бывшего полузащитника «Локомотива» Лассаны Диарра и может признать некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими европейскому законодательству, пишет Reuters.

Диарра в августе 2014 года покинул «Локомотив» после одного сезона — клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке из-за отказа француза.

«Локомотив» пожаловался на игрока ФИФА и та отказалась выдать на него трансферный сертификат, сорвав переход Диарра в «Шарлеруа». Согласно правилам ФИФА, новая команда должна была нести солидарную ответственность с игроком по компенсации предыдущему клубу. В 2015-м ФИФА обязала француза выплатить «Локомотиву» €10,5 млн, но постановила, что раз он остался без клуба, то будущая команда солидарную ответственность за выплату нести не будет. Таким образом, Лассана, пропустив сезон, смог перейти в «Марсель».

Диарра не смог оспорить решение о компенсации в Спортивном арбитражном суде (CAS) и в 2017-м подал иск на ФИФА и бельгийскую федерацию с требованием возместить ему €6 млн упущенной выгоды, поскольку клубы, заинтересованные в нем после ухода из «Локомотива», отказались от его услуг из-за правила о солидарной ответственности.

Бельгийский суд, в свою очередь, обратился  за разъяснением в суд ЕС, который может последовать рекомендации генерального адвоката Мацея Шпунара встать на сторону игрока.

«Некоторые правила ФИФА о переходе игроков могут оказаться противоречащими законодательству ЕС. Эти правила имеют ограничительную природу и могут быть оправданы только в определенных обстоятельствах», — говорится в заключении Шпунара.

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Интересы Диарра представляет адвокат Жан-Луи Дюпон, благодаря которому в 1995 после дела Жан-Марка Босмана игроки смогли менять клубы по окончании контрактов без денежной компенсации.

Диарра завершил карьеру в 2019 году. Помимо «Локомотива», футболист был игроком «Челси», «Арсенала», «Реала», ПСЖ и других клубов.

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Анна Сатдинова
Футбол ФИФА ФК Локомотив Москва
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