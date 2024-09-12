Полузащитник Черны: предпочел играть на пустом стадионе, чем дома для украинцев

В Чехии выразили недовольство из-за большого числа украинцев на стадионе

Чешский полузащитник Вацлав Черны отметил, что предпочел бы играть на пустом стадионе, чем дома для украинцев

Фото: Global Look Press

Полузащитник сборной Чехии Вацлав Черны заявил 420on, что на домашнем матче Лиги наций против команды Украины было больше украинских болельщиков, чем фанатов чешской сборной.

«Это сборная Чехии, мы в Праге и полный стадион украинцев. Я зол. В моих глазах это неприемлемо. Мы не можем позволить продавать билеты соперникам. Я бы предпочел играть на пустом стадионе, чем дома для украинцев», — сказал Черны.

Сборная Чехии 10 сентября победила национальную команду Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «Фортуна Арена» в Праге завершилась со счетом 3:2. На матче присутствовали 18 тыс. зрителей.

В следующем матче Лиги наций сборная Чехии 11 октября примет Албанию, а Украина в тот же день сыграет с Грузией.

Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023).