Рейс сборной Гамбии вернулся в аэропорт из-за потерявших сознание игроков
Пресс-служба Федерации футбола Гамбии сообщила в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что накануне самолет с игроками сборной был вынужден вернуться в Банжул через девять минут после вылета из-за технической неисправности.
В салоне упало давление и была нехватка кислорода. Из-за этого несколько игроков потеряли сознание, и на борту началась паника, пишет журналист Сане Маланг в X со ссылкой на члена делегации.
Капитан сборной Омар Колли заявил, что ситуация оказалась немного травмирующей, но игроки готовы к выступлению на Кубке африканских наций.
В федерации отметили, что все игроки живы и здоровы, а авиакомпания Air Cote d’Ivoire выясняет причину произошедшего.
Сборная Гамбии сыграет в Кубке африканских наций в одной группе с Сенегалом, Камеруном и Гвинеей.
Турнир пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.