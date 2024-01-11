Сборная Гамбии 10 января отправилась в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций, но уже через девять минут полет пришлось прервать из-за падения давления в салоне. В федерации заявили, что футболисты не пострадали

Сборная Гамбии по футболу (Фото: Страница Федерации футбола Гамбии в X)

Пресс-служба Федерации футбола Гамбии сообщила в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что накануне самолет с игроками сборной был вынужден вернуться в Банжул через девять минут после вылета из-за технической неисправности.

В салоне упало давление и была нехватка кислорода. Из-за этого несколько игроков потеряли сознание, и на борту началась паника, пишет журналист Сане Маланг в X со ссылкой на члена делегации.

Капитан сборной Омар Колли заявил, что ситуация оказалась немного травмирующей, но игроки готовы к выступлению на Кубке африканских наций.

В федерации отметили, что все игроки живы и здоровы, а авиакомпания Air Cote d’Ivoire выясняет причину произошедшего.

Сборная Гамбии сыграет в Кубке африканских наций в одной группе с Сенегалом, Камеруном и Гвинеей.

Турнир пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.