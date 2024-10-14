Мирра Андреева с «баранкой» разгромила Лепченко из США на турнире в Нинбо

Мирра Андреева разгромила соперницу из США на турнире в Китае

Россиянка разгромила 161-ю ракетку мира из США Лепченко — 6:2, 6:0

Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Четвертая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA-500 в китайском Нинбо.

На старте соревнований Андреева (19-я в рейтинге WTA) победила выступающую за США уроженку Ташкента Варвару Лепченко (161-я) со счетом 6:2, 6:0.

Ранее в понедельник в Нинбо в первом круге потерпела поражение россиянка Камилла Рахимова (64-я) — она уступила китаянке Ван Сиюй (98-я) со счетом 2:6, 0:6.

В Нинбо также выступят россиянки Анна Калинская, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова.

Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.