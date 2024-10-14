Мирра Андреева разгромила соперницу из США на турнире в Китае
Четвертая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA-500 в китайском Нинбо.
На старте соревнований Андреева (19-я в рейтинге WTA) победила выступающую за США уроженку Ташкента Варвару Лепченко (161-я) со счетом 6:2, 6:0.
Ранее в понедельник в Нинбо в первом круге потерпела поражение россиянка Камилла Рахимова (64-я) — она уступила китаянке Ван Сиюй (98-я) со счетом 2:6, 0:6.
В Нинбо также выступят россиянки Анна Калинская, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова.
Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.
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