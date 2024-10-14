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Рублев опустился на седьмое место в рейтинге ATP после неудач в Китае

Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после неудач в Китае
Рублев на двух последних турнирах, в Пекине и Шанхае, выиграл только два матча, заработав всего 10 рейтинговых очков, и уступил шестое место в ATP американцу Фрицу
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опустившись на седьмое место.

На прошедшем в Шанхае турнире серии «Мастерс» Рублев в первом же матче уступил 65-й ракетке мира Якубу Меншику из Чехии. Для россиянина это было второе поражение за неделю от игрока за пределами топ-50 — до этого он уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ (96-й) в четвертьфинале турнира в Пекине.

Первая пятерка рейтинга осталась без изменений (итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, выступающий за Германию Александр Зверев, серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев). Из топ-10 вылетел поляк Хуберт Хуркач, который не поехал защищать титул чемпиона в Шанхае.

Синнер победил Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае
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Янник Синнер

Американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд и австралиец Алекс де Минаур поднялись, соответственно, на шестое, восьмое и девятое места.

Карен Хачанов опустился на 26-е место, Павел Котов — на 59-е, а Роман Сафиуллин поднялся на 58-е.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP Даниил Медведев
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