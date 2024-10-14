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Игрок СКА первым среди россиян в шестой раз стал защитником недели в КХЛ

Никишина первым из россиян в шестой раз признали защитником недели в КХЛ
В число лучших игроков недели вошли форвард «Торпедо» Артамонов, защитник СКА Никишин, вратарь «Витязя» Шикин и 21-летний голкипер ЦСКА Гамзин
Александр Никишин
Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Александр Никишин из петербургского СКА стал первым российским защитником, шесть раз признанным КХЛ лучшим игроком недели. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Никишин на прошлой неделе забросил две шайбы (в том числе победную «Локомотиву») и сделал две передачи в трех матчах. Чаще других победу в этой номинации одерживали иностранцы — Кевин Даллмэн (9 раз), Даррен Диц и Юусо Хиетанен (по 8).

Среди нападающих лучшим игроком признали Никиту Артамонова из нижегородского «Торпедо» — у него два гола и три передачи в трех матчах.

Фото: Телеграм-канал КХЛ
Фото: Телеграм-канал КХЛ

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Лучшим голкипером стал Дмитрий Шикин из подмосковного «Витязя», который помог команде дважды обыграть «Сочи», отражая в среднем 94,67% бросков. Его коллега по амплуа из ЦСКА 21-летний Дмитрий Гамзин признан лучшим новичком — он помог армейцам победить уфимский «Салават Юлаев» (2:0) и взять очки в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 после буллитов).

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