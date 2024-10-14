Футболист сборной России пожаловался на судью после победы над китайцами

Российский футболист пожаловался на судью после победы над сборной Китая

Встреча прошла в уезде Сянхэ провинции Хэбэй в Китае. Гол на 52-й минуте встречи забил футболист Никита Салтыков из «Крыльев Советов»

Фото: РФС

Молодежная сборная России по футболу победила китайцев в товарищеском матче со счетом 1:0. Встреча прошла в уезде Сянхэ провинции Хэбэй в Китае. Гол на 52-й минуте встречи забил футболист Никита Салтыков из «Крыльев Советов».

После игры полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Игорь Дмитриев раскритиковал судейство. «Да, игра была очень тяжелой. Весь матч оборонялись, плюс судья у них был 12-й игрок. Но главное, что забили и выиграли 1:0», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Россия с февраля 2022 года отстранена от международных турниров, в связи с чем может проводить только товарищеские матчи. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков допускал, что УЕФА в конце сентября может принять решение по вопросу о возвращении России в международные соревнования. Пока такого решения принято не было.

Глава УЕФА Александер Чеферин говорил, что санкции к российскому футболу сохранятся до конца военных действий на Украине. При этом глава УЕФА предлагал допустить российских юниоров, тема обсуждалась с осени прошлого года, но «технического решения» найдено не было из-за противодействия ряда членов УЕФА.