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Чемпион России среди юниоров в фигурном катании приостановил карьеру

Чемпион России среди юниоров в фигурном катании Яблоков приостановил карьеру
Яблоков заявил, что решил посвятить себя тренерской деятельности и выступлениям в шоу
Илья Яблоков&nbsp;
Илья Яблоков  (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Чемпион России среди юниоров фигурист Илья Яблоков приостановил карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Яблокова, он продолжит тренировки, чтобы поддерживать форму для выступлений на шоу. Спортсмен отметил, что будет совмещать выступления с тренерской работой.

«Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста. Но что будет, условно, через год, я не знаю. Никто не знает», — заявил он.

Яблоков пояснил, что решение о приостановке карьеры он принял из-за того, что в фигурном катании появилось много вещей, которые ему не нравятся. Приводить пример он не стал.

«Мы все это достаточно лаконично обсудили с моим тренером Викторией Евгеньевной Буцаевой. Она спросила, люблю ли я фигурное катание? Я ответил честно, что на данный момент оно не приносит мне радости. Так что без каких-то особенных переживаний приняли позицию друг друга», — сообщил фигурист.

Летом 2022 года Яблоков получил травму — разрыв мениска. После этого он пробовал свои силы в танцах на льду, но успехов не добился. В активе 21-летнего фигуриста бронзовая медаль финала Кубка России (2020). Также он является чемпионом России среди юниоров (2022).

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фигурное катание спортивная карьера чемпион России Илья Яблоков
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