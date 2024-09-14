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«Краснодар» победил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ

Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0, два мяча забил полузащитник Эдуард Сперцян
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Эдуард Сперцян (16-я и 77-я минуты).

Ранее 14 сентября появились сообщения, что «Краснодар» отправил в дубль полузащитника сборной России Никиту Кривцова за несогласованное интервью с Нобелем Арустамяном. В итоге это не подтвердилось, и Кривцов вышел в стартовом составе.

Сперцян достиг отметки в 50 результативных действий в РПЛ. У него 32 гола и 18 голевых передач в 95 матчах в чемпионате России. Как сообщает Opta, он самый результативный центральный полузащитник РПЛ с момента своего дебюта в лиге в сентябре 2020 года и восьмой по результативности во всей лиге, уступая лидирующим Артему Дзюбе и Максиму Глушенкову девять результативных баллов (у них по 59).

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит» (20). Подопечные Валерия Карпина с 11 очками расположились на седьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 21 сентября в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Ростов» днем позже примет махачкалинское «Динамо».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Ростов

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